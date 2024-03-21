Оценены траты на строительство самой дорогой дороги России

Хуснуллин: строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 триллиона рублей

Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей. Траты на возведение дороги, которую называют самой дорогой в России, оценил вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с «Ведомостями».

По словам замглавы кабмина, 600 миллиардов рублей планируют привлечь из внебюджетных источников. «Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства Фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3 процента годовых на 15 лет. В ближайшие недели будет окончательно утверждена трассировка и, соответственно, стоимость», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что речь, прежде всего, идет об обеспечении связанности населенных пунктов на юге России — сейчас город Сочи частично отрезан от федеральной дорожной сети из-за перегруженности трассы А147 от Джубги. Поэтому необходимо построить дорогу-дублер, уточнил Хуснуллин.

Ранее замглавы кабмина заявил, что трассу Джубга — Сочи планируют достроить к концу 2029 года. К 2030 году, по оценкам чиновника, движение по автотрассе уже запустят.