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10:10, 21 марта 2024Среда обитания

Оценены траты на строительство самой дорогой дороги России

Хуснуллин: строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 триллиона рублей

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей. Траты на возведение дороги, которую называют самой дорогой в России, оценил вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с «Ведомостями».

По словам замглавы кабмина, 600 миллиардов рублей планируют привлечь из внебюджетных источников. «Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства Фонда национального благосостояния — на возвратной основе, конечно. Под 3 процента годовых на 15 лет. В ближайшие недели будет окончательно утверждена трассировка и, соответственно, стоимость», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что речь, прежде всего, идет об обеспечении связанности населенных пунктов на юге России — сейчас город Сочи частично отрезан от федеральной дорожной сети из-за перегруженности трассы А147 от Джубги. Поэтому необходимо построить дорогу-дублер, уточнил Хуснуллин.

Ранее замглавы кабмина заявил, что трассу Джубга — Сочи планируют достроить к концу 2029 года. К 2030 году, по оценкам чиновника, движение по автотрассе уже запустят.

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      Нина Ташевская
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