Пенсионный фонд подал в суд на Веру Брежневу из-за 500 рублей

Пенсионный фонд России будет судиться с Верой Брежневой из-за долга в 500 рублей

Пенсионный фонд России подал в суд на украинскую певицу и актрису Веру Брежневу из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задолженность числится за бутиком женской одежды Myseasons, который артистка открыла совместно с дизайнером Ханной Хмелевой. Отмечается, что после отъезда Брежневой из России Хмелева вышла из бизнеса. Позже ООО «Майсизонс» была ликвидирована, однако долг остался.

Ранее певица Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка призналась, что дала себе время «погрустить и попечалиться», однако в конечном итоге не стала оставаться в состоянии жертвы и решила двигаться дальше.