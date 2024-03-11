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16:57, 11 марта 2024Культура

Брежнева рассказала о переживаниях после развода с Меладзе

Брежнева призналась, что решила не оставаться жертвой после развода с Меладзе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская певица и актриса Вера Брежнева рассказала о переживаниях после развода с композитором и продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в интервью казахской журналистке Динаре Сатжан, доступном на YouTube.

Артистка призналась, что дала себе время «погрустить и попечалиться», однако в конечном итоге не стала оставаться в состоянии жертвы и решила двигаться дальше. По ее мнению, считать себя жертвой удобно, однако это — путь к деградации.

«Если мы остаемся в этом моменте [позиции жертвы], мы не проживаем эту жизнь. Я выбираю любить себя и идти вперед, потому что я у себя одна», — рассказала исполнительница.

Ранее стало известно, что бывший муж Брежневой Константин Меладзе разрешил ей гастролировать с хитами группы «ВИА Гра».

В начале октября прошлого года Брежнева подтвердила информацию о том, что развелась с Меладзе, в браке с которым состояла с 2015 года. Она также призналась, что на фоне расставания с мужем у нее развилась депрессия.

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