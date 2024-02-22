Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»

Shot: экс-супруг Брежневой продюсер Меладзе разрешил ей исполнять хиты «ВИА Гры»

Экс-супруг украинской певицы Веры Брежневой, продюсер и композитор Константин Меладзе разрешил бывшей жене гастролировать с хитами группы «ВИА Гра». Об этом сообщает Telegram-канал Shot

На одном из выступлений Брежнева поблагодарила Меладзе за возможность исполнять популярные композиции. «Пусть ему долетит моя благодарность, потому что столько песен написано, которые мы любим, которые мы сегодня спели, которые делают нас счастливыми», — заявила она.

По данным Shot, певица начала аналогичным образом упоминать экс-супруга на всех концертах. На последнем шоу в Баку украинская артистка исполняла преимущественно старые песни группы на русском языке.

Ранее концерт Брежневой отменили в Киргизии. Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля.