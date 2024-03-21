Россиянин передал украинской разведке данные о военных и попался ФСБ

ФСБ уличила жителя Пензы в госизмене за передачу Украине данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Пензенской области 1986 года рождения, причастного к госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Россиянин сотрудничал с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и передал им личные данные российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

По данным ФСБ, мужчина по своей инициативе связался с украинской разведкой и предложил свои услуги по подрыву безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). В настоящее время следователи ФСБ документируют факты противоправной деятельности задержанного.

20 марта сообщалось, что в Волгограде ФСБ объявила официальное предостережение 48-летнему местному жителю, который связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Он неоднократно предпринимал попытки выйти на связь с представителями украинских организаций, чтобы перейти на сторону противника в военное время взамен на содействие в получении гражданства Украины.