По игре The Sims снимут фильм с продюсером Марго Робби

Компания актрисы Марго Робби спродюсирует фильм по симулятору жизни The Sims

По популярной игре-симулятору жизни The Sims снимут фильм. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картину спродюсирует компания голливудской актрисы Марго Робби LuckyChap. Режиссером фильма выступит Кейт Херрон, работавшая над сериалом «Локи». В создании сценария примет участие Бриони Редман, принявшая участие в создании одного из эпизодов «Доктора Кто».

Подробности о киноадаптации игры пока неизвестны, однако компания Electronic Arts, выпустившая The Sims, примет участие в создании картины.

Ранее Робби заняла второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров Голливуда за 2023 год.

До этого The Sims 4 вошла в список самых продаваемых игр в Европе. В рейтинг также попали Cyberpunk 2077, Elden Ring и FIFA 22.