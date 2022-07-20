Названы самые популярные игры

GfK Entertainment: Cyberpunk 2077 оказалась самой популярной игрой в России

Аналитики GfK Entertainment назвали самые продаваемые видеоигры в Европе за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Согласно информации фирмы, Cyberpunk 2077 оказалась самой популярной игрой на российском рынке. На втором месте разместили Elden Ring, на третьем — FIFA 22. По словам аналитиков GfK Entertainment, речь идет о продажах физических копий тайтлов.

Авторы исследования отметили, что ни в одном другом европейском регионе игра от CD Projekt RED не оказалсь даже в топ-3. В начале марта представители польской студии объявили о решении приостановить продажи всей своей продукции в России и Белоруссии.

Глобально в Европе самым востребованным тайтлом по итогам первых шести месяцев оказалась игра для Nintendo Switch Pokemon Legends: Arceus. В топ-3 также попали Horizon Forbidden West и FIFA 22. Кроме перечисленных игр в списки самых популярных в различных регионах попали Gran Turismo 7, Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports, LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, The Sims 4, NHL 22.

В начале июля стало известно, что новая игра по вселенной «Ведьмака» — Gwent: Rogue Mage — оказалась недоступна в России. В описании тайтла на цифровых площадках указано, что в игре есть субтитры и озвучка на русском языке.