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Игра от создателей «Ведьмака» оказалась недоступна в России

«Чемпионат»: игра по вселенной «Ведьмака» Gwent: Rogue Mage не вышла в России

Скриншот: игра Gwent: Rogue Mage

Новая игра по вселенной «Ведьмака» оказалась недоступна в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Карточная игра Gwent: Rogue Mage вышла 7 июля. Журналисты издания заметили, что страница тайтла в Steam недоступна в России. При этом если зайти на ту же страницу из другого региона, то продукт можно приобрести. Также в описании указано, что в игре есть субтитры и озвучка на русском языке.

Gwent: Rogue Mage — игра от студии CD Projekt RED, известной по созданию тайтлов игровой серии «Ведьмак» и Cyberpunk 2077. Авторы также обратили внимание, что новый тайтл присутствует в магазине GOG, однако его невозможно приобрести из-за того, что сервис не принимает оплату в рублях. Цифровой продукт оценили в 589 рублей.

Кроме того, новая игра появилась в App Store и Google Play. Однако из российского магазина ее скачать нельзя.

В начале марта CD Projekt RED объявила о решении приостановить продажи всех своих игр в России и Белоруссии. «Мы надеемся на понимание всех игроков, которых это затронет», — отметили представители польской студии.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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