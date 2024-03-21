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16:03, 21 марта 2024Путешествия

Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

The Pattaya News: 26 туристов пострадали в аварии с автобусом в Паттайе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Таиланде. В результате пострадали почти три десятка человек, сообщило издание The Pattaya News.

Авария произошла в Паттайе днем 19 марта на шоссе, ведущем в сторону Бангкока. Автобус с китайскими туристами на борту врезался в 18-колесный грузовик Hino.

В результате все 26 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших, в числе которых 17 женщин и девять мужчин, доставили в местные больницы.

Власти расследуют причины происшествия и собирают показания китайских путешественников и водителя автобуса.

В Индии туристический автобус рухнул в 12-метровое ущелье, потому что водитель не справился с управлением. Более десяти человек получили травмы, а трое взрослых и младенец не выжили.

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      Мария Борисова
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