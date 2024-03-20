Четыре человека упали в ущелье в туристическом автобусе и не выжили

The Hindu: туристический автобус упал в ущелье в индийском штате Керала

Туристический автобус упал в 12-метровое ущелье в Индии. Подробности сообщило издание The Hindu.

Авария произошла в штате Керала 19 марта. Известно, что автобус ехал на экскурсию, которую местная компания организовала для сотрудников и их семей. Падение произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

В результате происшествия четыре человека — трое взрослых и годовалый ребенок — не выжили. По разным данным, пострадали от 11 до 13 человек. Они проходят лечение в больнице.

В Испании пьяная британка сбила на автомобиле семью с пятимесячным ребенком. Пострадали шесть туристов, а младенца спасти не удалось.