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20:02, 20 марта 2024Путешествия

Четыре человека упали в ущелье в туристическом автобусе и не выжили

The Hindu: туристический автобус упал в ущелье в индийском штате Керала

Фото: Bapida / Shutterstock / Fotodom

Туристический автобус упал в 12-метровое ущелье в Индии. Подробности сообщило издание The Hindu.

Авария произошла в штате Керала 19 марта. Известно, что автобус ехал на экскурсию, которую местная компания организовала для сотрудников и их семей. Падение произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

В результате происшествия четыре человека — трое взрослых и годовалый ребенок — не выжили. По разным данным, пострадали от 11 до 13 человек. Они проходят лечение в больнице.

В Испании пьяная британка сбила на автомобиле семью с пятимесячным ребенком. Пострадали шесть туристов, а младенца спасти не удалось.

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      Мария Борисова
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