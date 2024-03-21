Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 21 марта 2024Россия

Под Петербургом мужчина отгрыз ухо коллеге во время спора

В Ленобласти мужчина отгрыз ухо коллеге во время профессионального спора

В Лужском районе Ленинградской области мужчина отгрыз ухо коллеге во время профессионального спора. Об этом стало известно 78.ru.

Мужчины работали под Петербургом в котельной. У мужчины, который работает там оператором, завязался профессиональный спор с коллегой — он впоследствии перерос в драку. Во время потасовки коллега попытался откусить ухо своему напарнику.

Пострадавший рассказал, что тот же человек два года назад пытался оторвать ухо еще одному коллеге. Врачи диагностировали у получившего травму работника травматическую ампутацию левой ушной раковины, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее в Кемеровской области мигранты отгрызли двум прохожим ухо и нос за то, что они заступились за подростка, В результате у одного пострадавшего нет кончика носа, у другого — части уха.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Латвии внезапно начал заикаться. Что лишило политика дара речи?

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

      ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за оправдание терроризма

      До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

      Торговля России и Японии обрушилась

      В США сравнили сроки восстановления России и Европы после окончания СВО

      Бывший боец UFC назвал требуемую для полугода жизни в США сумму

      Раскрыта разница в площади между самой большой и маленькой квартирой в Москве

      Российская младшеклассница сломала спину на тренировке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше