Под Петербургом мужчина отгрыз ухо коллеге во время спора

В Ленобласти мужчина отгрыз ухо коллеге во время профессионального спора

В Лужском районе Ленинградской области мужчина отгрыз ухо коллеге во время профессионального спора. Об этом стало известно 78.ru.

Мужчины работали под Петербургом в котельной. У мужчины, который работает там оператором, завязался профессиональный спор с коллегой — он впоследствии перерос в драку. Во время потасовки коллега попытался откусить ухо своему напарнику.

Пострадавший рассказал, что тот же человек два года назад пытался оторвать ухо еще одному коллеге. Врачи диагностировали у получившего травму работника травматическую ампутацию левой ушной раковины, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее в Кемеровской области мигранты отгрызли двум прохожим ухо и нос за то, что они заступились за подростка, В результате у одного пострадавшего нет кончика носа, у другого — части уха.

