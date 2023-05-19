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16:53, 19 мая 2023Россия

Мигранты в драке отгрызли ухо и нос заступившимся за подростка россиянам

В Кузбассе мигранты отгрызли двум заступившимся за подростка прохожим нос и ухо в драке

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кемеровской области мигранты отгрызли двум прохожим ухо и нос за то, что они заступились за подростка. Об этом сообщил очевидец случившегося и знакомый пострадавших на странице «Все нормально, это Новокузнецк» во «ВКонтакте».

По его словам, возле рынка в Кузбассе мигрант ударил школьника, после чего тот упал на асфальт. Это увидели прохожие, которые решили защитить подростка. Ударивший школьника мужчина рассказал, что сделал это из-за оскорбления отца, после чего он начал избивать двух молодых людей.

«И молодые парни разбежались в разные стороны, но мужчины погнались только за одним, догнав парня, (...) они толпой начали избивать его руками и ногами, в ходе избиения парню откусили ухо. После чего они скрылись в неизвестном направлении. Теперь у одного парня нету кончика носа, у другого откусано 2/5 уха», — написал очевидец.

Ранее в Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. Мужчина навещал могилу недавно похороненной матери. Произошедшее попало на видео.

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Анастасия Шейкина
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