Мигранты избили возвращавшегося с могилы матери россиянина и попали на видео

Толпа мигрантов избила возвращавшегося с могилы матери россиянина и попала на видео

В Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. Мужчина навещал могилу недавно похороненной матери. Видеозапись нападения, выложенную в соцсети местными жителями, опубликовал «Царьград».

На кадрах видно, как несколько человек бьют ногами лежащего на земле мужчину. Женские голоса за кадром окрикивают мигрантов, однако те не реагируют на обращенные к ним слова.

По словам очевидцев, все началось со словесной перепалки нетрезвого местного жителя с приезжими. Когда словесный конфликт перешел в драку, россиянин пытался сопротивляться. В тот момент к двоим стоявшим напротив него мигрантам подбежали еще четверо.

Нападавшие утверждают, что у мужчины был газовый пистолет. Эту версию событий опровергают опрошенные изданием очевидцы. Избитый россиянин не стал обращаться ни к врачам, ни к полицейским и самостоятельно дошел до дома.

В марте вооруженные арматурой и молотками мигранты устроили массовую драку на стройке в Москве. Поводом к конфликту между гражданами Узбекистана и Таджикистана стала очередность посещения столовой. С обеих сторон в драке участвовали более 50 человек.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об увеличении количества уголовных дел по тяжким статьям, возбужденных в отношении мигрантов. По приведенным им данным, за 2022 год было заведено в пять раз больше дел по статьям этой категории тяжести, чем в 2021 году. Также глава СК России отметил рост экстремистских настроений и мигрантской среде.