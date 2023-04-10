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14:19, 10 апреля 2023Силовые структуры

Против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям

Глава СКР: против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал об увеличении числа уголовных дел по тяжким статьям против мигрантов, его цитирует «Интерфакс».

В 2022 году из поступивших 4729 сообщений о преступлениях иностранцев было возбуждено 4231 уголовное дело. Из них — 893 дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, что в пять раз больше, чем в 2021 году.

Глава СКР отметил, что среди нелегальных мигрантов распространились экстремистские настроения. Они стали чаще оказывать сопротивление правоохранителям, нападать на них, а также совершать преступлениях против половой неприкосновенности россиян. Жертвами мигрантов зачастую становятся пожилые и беззащитные граждане.

Ранее сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку с арматурами из-за времени посещения столовой.

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Илона Палей
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