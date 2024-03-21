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12:25, 21 марта 2024Ценности

Покупатели обругали бренд Эмили Ратаковски

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Пользователи сети обругали бренд американской модели и актрисы Эмили Ратаковски Inamorata. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Покупатели массово прокомментировали последнее фото, на котором 32-летняя манекенщица позирует в бикини синего цвета. По их словам, они оформили заказы на сайте бренда в ноябре прошлого года в период «Черной пятницы» и спустя четыре месяца так и не получили их.

«Заказала бикини в ноябре, но оно до сих пор не пришло. Я писала на электронную почту несколько раз, и все, что я получала — это автоматические ответы о задержках. Так обидно», «Прошло четыре месяца. Служба поддержки заверила официальным электронным письмом, что купальник будет доставлен не позднее 5 марта. По-прежнему нет никакой информации о доставке. Ужасный бренд. Верните мне деньги прямо сейчас», «Вы обещали прислать мой заказ 15 марта, сегодня уже 20-е!», «Мой заказ, который я оформила в ноябре, тоже не отправлен. Я писала на электронную почту несколько раз. У меня поездка в апреле, и я надеялась, что он прибудет хотя бы к тому времени. Последний раз его обещали отправить несколько дней назад», — возмущались недовольные девушки.

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Однако анонимный источник издания Daily Mail, который знаком с ситуацией, сообщил, что клиенты, когда делали заказы в период распродажи, были уведомлены о том, что они будут доставлены в январе или феврале. При этом он отметил, что компания попыталась соблюсти условие и отправила большинство посылок в указанный период. Что касается остальных заказов, которые не были доставлены, их задержка составляет всего несколько месяцев, а не четыре, как утверждают покупатели.

Ранее сообщалось, что покупательница приобрела одежду в интернет-магазине Shein и удивилась неожиданной находке в посылке. Жительница Теннесси Анна Элиот приобрела на сайте ретейлера несколько платьев, однако вместо них получила в коробке банку фасоли и пробирку без подписи с красной жидкостью.

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      Мария Винар
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