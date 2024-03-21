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13:09, 21 марта 2024Путешествия

Полицейский под прикрытием разоблачил российскую проститутку в Таиланде

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Еще одну россиянку задержали в Таиланде за незаконное оказание секс-услуг. Об этом сообщил портал The Phuket Express.

Разоблачить проститутку удалось благодаря полицейскому под прикрытием. Он договорился о встрече с 22-летней Мариной в одном из отелей на Пхукете, где ее и поймали.

Женщину доставили в полицейский участок Патонга. Ее обвиняют в рекламе проституции, предоставлении сексуальных услуг и нелегальной работе.

Это уже четвертый случай за последний месяц, когда россиянку задерживают за проституцию. Правоохранители связывались с другими женщинами через мессенджер, увидев рекламу интима в интернете, и договаривались с ними о встречах в гостиницах.

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      Мария Борисова
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