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16:39, 21 марта 2024Забота о себе

Популярную диету связали с риском смерти от сердечно-сосудистых патологий

Metro: интервальное голодание по системе 16:8 повышает риск смерти на 91 процент

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Специалисты Американской кардиологической ассоциации заявили, что интервальное голодание по системе 16:8 связано с повышенным риском ухудшения состояния здоровья вследствие развития болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает издание Metro.

Врачи кардиологической ассоциации провели анализ медицинских данных 20 тысяч американцев и выяснили, что популярная диета, ограничивающая время приема пищи восьмью часами, повышает риск смерти от сердечно-сосудистых патологий на 91 процент. При этом у людей, питающихся в период более восьми, но менее десяти часов в сутки, риск летального исхода от подобных патологий снижается до 66 процентов.

Специалисты отметили, что интервальное голодание по системе 16:8 очень популярно, в том числе и среди знаменитостей, включая Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и Хайди Клум. Согласно многочисленным исследованиям, в краткосрочной перспективе подобная диета помогает сбросить вес, снизить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, однако ее долгосрочные последствия изучены мало.

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Кардиолог и один из авторов исследования Виктор Венце Чжун заявил, что, несмотря на потенциальные преимущества интервального голодания по системе 16:8, оптимальным для здоровья диапазоном приема пищи является 12-16 часов в день. Особенно важно осознать эту связь пациентам с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева сообщила о вреде интервального голодания. По ее словам, потеря веса при таком питании обусловлена в основном дефицитом в организме тех питательных веществ, микроэлементов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе из состава еды.

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      Наталья Обрядина
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