Порошенко обвинил власти Украины в недостаточной помощи ВСУ

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что Киев плохо помогает ВСУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующее руководство страны в недостаточно помощи украинской армии. С критикой в адрес правительства он выступил в ходе заседания Верховной Рады, передает РИА Новости.

По его словам, парламент «отоврался от земли» и не включает в повестку дня действительно важные вопросы. «Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — возмутился экс-глава республики.

В частности, он выразил негодование по поводу работы правительства по возведению фортификационных сооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов. «Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию», — заявил Порошенко.

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале строительства трех оборонительных линий, длина которых составляет 2000 километров. Он назвал хорошими темпы возведения фортификационных сооружений.