Раскрыта причина отказа Пугачевой выступать с Орбакайте в США

Продюсер Лавров: Пугачева откажется выступать с Орбакайте из-за долгого перелета

Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему певица Алла Пугачева может отказаться выступать со своей дочерью, артисткой Кристиной Орбакайте в США. Его цитирует NEWS.ru.

Он отметил, что Пугачева не любит летать самолетом. «Для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — сказал продюсер.

Лавров также предположил, что выступления Орбакайте заинтересуют только эмигрантов из России, которые уехали в США еще в 1990-е.

Ранее певица Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России. Артистка планирует выступить в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Шоу пройдут с 18 по 28 сентября.