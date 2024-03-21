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07:56, 21 марта 2024Среда обитания

Раскрыта разница в площади между самой большой и маленькой квартирой в Москве

Риелтор: самая большая квартира в Москве почти в 80 раз больше самой маленькой

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Площадь самой большой квартиры в Москве на вторичном рынке, доступной для покупки в данный момент, почти в 80 раз превысила площадь самой маленькой. Информацию об этом раскрыла руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина, пишет РИА Новости.

По словам риелтора, самая скромная по метражу квартира столицы на «вторичке» расположена в Коммунарке. Ее площадь — 12 квадратных метров. Собственник оценил ее в 2,95 миллиона рублей.

Напротив, наибольший метраж среди готовых квартир на продаже — 952 «квадрата» — имеет объект на Патриарших прудах в Пресненском районе столицы. Лот можно приобрести за 3,2 миллиарда рублей.

Директор ипотечного центра компании «Миэль» Юлия Ибрагимова отметила, что разница в площадях между самой компактной и крупногабаритной квартирами на первичном рынке Москвы составляет 65 раз. Самый маленький объект расположен на востоке столицы, на Тагильской улице. Собственник оценил лот в 16,4 «квадрата» в 7,7 миллиона рублей.

Самая большая новостройка в продаже в городе имеет площадь 1,07 тысячи квадратных метров. Она находится в уже сданном доме на Тверской улице и продается за 2,5 миллиарда рублей.

Днем ранее эксперты назвали стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы.

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      Полина Кислицына
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