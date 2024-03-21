В России отреагировали на учения Польши рядом с Калининградской областью

Сенатор Карасин назвал учения Польши рядом с границей России попыткой запугать

Учения польских танкистов неподалеку от Калининградской области стоит расценивать как попытку запугать россиян, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на маневры Варшавы вблизи российской границы.

«Никак, кроме провокационных, назвать эти действия я не могу. Полякам, видимо, скучно жить, поэтому они провоцируют соседей, особенно в Калининградской области, где они считают, что они и так уже всех запугали. Поэтому рассчитано это все на запугивание населения и создания нервной обстановки в регионе», — сказал сенатор.

Польское министерство обороны в соцсети X сообщило, что проводит танковые стрельбы на полигоне Бемово-Писке. Он располагается примерно в 100 километрах от границы с Калининградской областью. Учения проходят на южнокорейских танках К2 «Черная пантера».

25 февраля в Польше начались национальные учения вооруженных сил с участием военных других стран Dragon-24. Эти маневры — часть самых крупных учений НАТО с 1988 года учений НАТО Steadfast defender-24. В них участвуют около 20 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс солдат польских вооруженных сил.

В МИД России заявляли, что характер таких учений провокационный и агрессивный. НАТО не скрывает, что они направлены на отработку отражения нападения со стороны России, отмечали в ведомстве.