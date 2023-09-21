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08:22, 21 сентября 2023Мир

В МИД России рассказали о провокационном и агрессивном характере учений НАТО

МИД России: учения НАТО Steadfast Defender носят провокационный характер

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

НАТО не скрывает, что в рамках будущих военных учений отрабатывает действия по отражению «нападения» именно со стороны России. Об этом представитель ведомства рассказал в интервью РИА Новости.

«Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран», — утверждается в министерстве.

Также в МИД подчеркнули, что в учениях планируют задействовать более 40 тысяч военных. Как и все остальные маневры серии Defender, они предполагают переброску американских соединений и техники в Европу, а также проработку соответствующей логистики, резюмировали в дипведомстве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что объявленные НАТО как крупнейшие с конца холодной войны учения являются провокацией и демонстрацией силы, а также подготовкой к войне с Россией. По словам Грушко, намерения Североатлантического альянса подчеркивают необходимость укрепления западных и северо-западных рубежей России.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии. В учениях примет участие Швеция, общее число задействованных стран достигнет 32.

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    Марина Совина
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