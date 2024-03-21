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15:14, 21 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за лавин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за возможности схода лавин. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности предупредили в местном МЧС.

По данным ведомства, в течение 21, 22 и 23 марта в горах края на высоте больше двух тысяч метров есть вероятность схода лавин. Жителей и туристов призвали соблюдать меры безопасности.

Так, в лавиноопасных районах нельзя выходить из дома в снегопад и непогоду. В МЧС уточнили, что снег чаще всего сходит со склонов крутизной более 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов лавины происходят почти при каждом снегопаде.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что единственный способ выжить в лавине — не попасть в нее. При этом он подчеркнул, что сход снега можно предсказать и тем самым уберечься.

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      Мария Борисова
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