Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за лавин

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за возможности схода лавин. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности предупредили в местном МЧС.

По данным ведомства, в течение 21, 22 и 23 марта в горах края на высоте больше двух тысяч метров есть вероятность схода лавин. Жителей и туристов призвали соблюдать меры безопасности.

Так, в лавиноопасных районах нельзя выходить из дома в снегопад и непогоду. В МЧС уточнили, что снег чаще всего сходит со склонов крутизной более 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов лавины происходят почти при каждом снегопаде.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что единственный способ выжить в лавине — не попасть в нее. При этом он подчеркнул, что сход снега можно предсказать и тем самым уберечься.