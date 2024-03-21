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12:48, 21 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили о рисках покупки квартир в складчину

Эксперт Ромашова: покупка квартиры в складчину может обернуться проблемой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне подорожания квартир и роста ипотечных ставок россияне стали чаще покупать квартиры в складчину. О рисках таких сделок с жильем предупредили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Cтарший юрисконсульт офиса «Измайловский» компании «Миэль» Анастасия Ромашова рассказала, что совместное приобретение жилья может обернуться проблемой, так как делает покупателей очень зависимыми друг от друга. «Даже если дольщик один, могут возникнуть трудности и противоречия, а если их несколько, возникают реальные риски: для продажи нужно всех письменно уведомить, получить письменный отказ от преимущественного права покупки», — пояснила эксперт.

Кроме того, будет физически сложно выделить половину или треть такой недвижимости — комнаты обычно имеют разную площадь, а помимо них есть кухня, санузел и коридоры. Помимо этого инвестпроект может оказаться убыточным — это тоже может стать поводом для конфликта, предупредила юрисконсульт офиса «Академическое» компании «Инком-Недвижимость» Наталья Киселева.

В случае разногласий собственники могут остаться с «идеальными» долями, которые стоят в несколько раз дешевле аналогичной выделенной доли. «Это реальная угроза резкого снижения ликвидности актива. Гораздо безопаснее и потому перспективнее покупка жилья с привлечением созаемщиков по ипотеке», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В конце 2023 и начале 2024 года россияне бросились покупать квартиры в складчину — спрос на подобные сделки с жильем вырос в четыре раза. По словам специалистов, покупку недвижимости в складчину совершают в основном без привлечения ипотеки. Чаще всего приобретенное жилье сдают в аренду сторонним арендаторам, а после — перепродают долю второму собственнику.

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      Нина Ташевская
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