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09:51, 21 марта 2024Экономика

Россиянам назвали способ увеличить сбережения в несколько раз

В ЦБ заявили, что рублевая стоимость золота выросла за 20 лет в 16 раз

Фото: Jingming Pan / Unsplash

За 20 лет биржевая стоимость золота выросла в пять раз в долларовом выражении, а в рублях она увеличилась сразу в 16 раз, рассказал «Газете.Ru» эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

Назвавший способ увеличить сбережения в несколько раз специалист при этом призвал россиян обратить внимание на то, что прогнозировать инвестиционный доход в несколько раз — это нетривиальная задача, а в истории бывали случаи, когда золото не только росло, но и существенно теряло в цене.

Евтеев также отметил, что в случае с золотыми монетами «доходность существенно варьируется в зависимости от конкретного актива». Так, одна из самых популярных в РФ монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей с момента своего первого выпуска в 2006 году подорожала примерно в 10 раз.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев назвал инвестиции в золотые украшения бессмысленными, поскольку, если речь не идет о произведениях ювелирного искусства, продать их позднее получится только по цене лома.

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      Дмитрий Воронин
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