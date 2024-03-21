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13:43, 21 марта 2024Экономика

Россиянам рассказали о неважности уровня доходов для счастья

Психолог Моргунов: уровень доходов не сильно влияет на ощущение счастья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На уровень удовлетворенности жизнью влияет ряд факторов, среди которых размер доходов не является ключевым, объяснил радиостанции «Говорит Москва» декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов. По словам специалиста, наиболее важны для счастья социальная стабильность, достижение человеком поставленных целей и его темперамент.

В то же время повышение зарплаты — это фактор действующий, но временный, а сам уровень дохода не особенно важен, что подтверждает нахождение жителей стран ЕС «среди середняков по этим показателям», сказал психолог. «Многообразие переменных вносит свой вклад в результат», — подытожил он.

Согласно актуальным данным ВЦИОМ, об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 60 процентов опрошенных россиян. При этом социологи назвали материальное благополучие одним из ключевых моментов, отметив, что 85 процентов респондентов, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, довольны своей жизнью.

Ранее психологи призвали родителей не платить детям за хорошие оценки в школе, отметив, что такая практика сводит на нет правильную мотивацию к учебе, а также мешает взрослению.

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      Дмитрий Воронин
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