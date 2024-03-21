Россиянам рассказали о неважности уровня доходов для счастья

Психолог Моргунов: уровень доходов не сильно влияет на ощущение счастья

На уровень удовлетворенности жизнью влияет ряд факторов, среди которых размер доходов не является ключевым, объяснил радиостанции «Говорит Москва» декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов. По словам специалиста, наиболее важны для счастья социальная стабильность, достижение человеком поставленных целей и его темперамент.

В то же время повышение зарплаты — это фактор действующий, но временный, а сам уровень дохода не особенно важен, что подтверждает нахождение жителей стран ЕС «среди середняков по этим показателям», сказал психолог. «Многообразие переменных вносит свой вклад в результат», — подытожил он.

Согласно актуальным данным ВЦИОМ, об удовлетворенности собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили 60 процентов опрошенных россиян. При этом социологи назвали материальное благополучие одним из ключевых моментов, отметив, что 85 процентов респондентов, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, довольны своей жизнью.

Ранее психологи призвали родителей не платить детям за хорошие оценки в школе, отметив, что такая практика сводит на нет правильную мотивацию к учебе, а также мешает взрослению.