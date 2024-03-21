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19:09, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянин не поделил дорогу с женщиной-водителем и выстрелил в нее из пистолета

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в женщину-водителя из-за конфликта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские задержали мужчину, который не поделил дорогу с женщиной-водителем и устроил стрельбу из сигнального пистолета на улицах Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Ключевой улице. 19-летний житель Вологодской области, управляя арендованным автомобилем Kia Optima, поссорился с женщиной за рулем Nissan Juke, после чего два раза выстрелил в ее сторону из сигнального пистолета и скрылся с места преступления.

Его задержали по горячим следам через час после конфликта. При нем было обнаружено сигнальное устройство «Пионер». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее таксист начал стрельбу около многоквартирного дома в Люберцах после отказа охранника открыть ему шлагбаум. Злоумышленника задержали.

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      Олеся Мицкевич
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