Россиянин оскорбил полицейского и был осужден

В Свердловской области суд оштрафовал мужчину, оскорбившего полицейского

В Свердловской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя, который оскорбил сотрудника полиции и применил к нему физическое насилие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, силовики увидели пьяного мужчину около одного из домов в Красноуфимске и потребовали предъявить документы, а также проехать с ними в больницу для освидетельствования. Мужчине это не понравилось, поэтому он сначала оскорбил полицейского, а потом применил к нему физическое насилие.

Ранее в Смоленской области суд оштрафовал местного жителя, избившего полицейского.