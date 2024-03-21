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19:31, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за фейки о Российской армии

Жителя Сочи обвинили в распространении фейков о Российской армии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Сочи сотрудники Следственного комитета (СК) России обвиняют 37-летнего мужчину в распространении фейков о Российской армии в зоне сециальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»). Во время допроса вину мужчина признал. Он заключен под стражу.

По данным следствия, обвиняемый публиковал в открытом доступе ложную информацию о действиях Российской армии во время СВО в своем Telegram-канале.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил активиста Бориса Романова к шести годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России.

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      Анна Габай
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