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10:28, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянин попытался пронести взрывчатку в здание суда

На Урале задержали мужчину, пытавшегося пронести взрывчатку в здание суда

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Урале задержали мужчину, пытавшегося пронести взрывчатку в здание суда. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

По данным ведомства, россиянин пришел в суд для рассмотрения заведенного в отношении него дела об административном правонарушении. С собой он взял черный пакет. Судебные приставы досмотрели пакет и заметили там предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства. Опасную находку изъяли и передали на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее стало известно, что жительница Челябинска обнаружила гранату в доставшейся ей по наследству квартире.

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      Екатерина Кашурникова
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