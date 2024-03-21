Россиянин пойдет под суд за изнасилование знакомого в 1997 году

В Москве осудят мужчину за изнасилование и убийство, совершенные в 1997 году

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который в 1997 году на чердаке дома изнасиловал знакомого, а потом расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело передано для направления в суд. Во время предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял показания, вину не признал.

По версии следствия, в октябре 1997 года на тот момент несовершеннолетний фигурант выпил и пошел со знакомым на чердак жилого дома, расположенного на улице Поликарпова. Там он, несмотря на сопротивление подростка, изнасиловал его, а потом задушил.

Ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил 44-летнего мужчину к 8,5 года лишения свободы за изнасилование знакомой в продуктовом магазине.