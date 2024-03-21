Россиянин представился сотрудником ФСБ ради взятки от бизнесмена под следствием

Представившийся сотрудником ФСБ житель Петербурга попался на взятке

В Санкт-Петербурге 60-летний местный житель Игорь Жарский представился сотрудником ФСБ, пытаясь получить более одного миллиона рублей в качестве взятки с подследственного бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в местном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

В отношении лжесотрудника ФСБ ведется следствие по уголовному делу по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, фигурант узнал о расследовании уголовного дела по статье о контрабанде ядовитых, взрывчатых или радиоактивных веществ, возбужденного в отношении генерального директора одной из фирм. Тогда Жарский представился мужчине сотрудником ФСБ и предложил помочь прекратить уголовное преследование, потребовав от бизнесмена взятку. Уточняется, что обвиняемый действовал в сговоре с неизвестными лицами. Вместе они определили, что подследственный должен выплатить 1 миллион 150 тысяч рублей, а также каждый месяц, пока идет расследование, дополнительные 150 тысяч рублей.

Сделка не состоялась, потому что бизнесмен рассказал обо всем настоящим сотрудникам ФСБ, которые провели операцию. В результате Жарский был задержан при получении 150 тысяч рублей от обманутого коммерсанта.

Ранее сообщалось, что в Москве двум полковникам ФСБ России предъявили обвинение по делу об афере на 20 миллионов рублей.