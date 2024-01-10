Полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке. Офицеры замешаны в афере на 20 миллионов рублей

ТАСС: два полковника ФСБ РФ признали вину по делу о взятке в 20 миллионов рублей

Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ России, которые были арестованы за получение взятки от настоятеля московского католического храма святого Людовика. Офицеры Евгений Лобанов и Денис Карманов замешаны в афере на 20 миллионов рублей.

Силовиков обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, однако Лобанов и и Карманов не согласны с квалификацией вменяемого им преступления. Они признали свою вину, но настаивают на том, что дело нужно переквалифицировать под статью 159 («Мошенничество») УК РФ.

Полковники ФСБ арестованы до середины марта 2024 года.

Священник хотел, чтобы офицеры ФСБ повлияли на суд

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили деньги от настоятеля храма святого Людовика, пообещав ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть денег была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска в их домах.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество. Известно, что Лобанов ранее допрашивался в качестве свидетеля на суде по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который также был задержан по обвинению в ряде коррупционных и должностных преступлений.

Следствие не раскрывает имя клирика, передававшего взятку офицерам. На сайте прихода святого Людовика в Москве настоятелем храма указан священник Вячеслав Горохов. В московском католическом храме есть итальянская и вьетнамская общины. Он входит в состав Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве. В стенах храма проводят мессы на французском, английском, итальянском, вьетнамском, русском и латинском языках.

Храм Святого Людовика Французского. Фото: Александр Кочубей / Коммерсантъ

Еще троих офицеров ФСБ обвинили во взятках на миллиарды рублей

8 января стало известно, что троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в покушении на получение взяток на сумму более чем пять миллиардов рублей, им избрана мера пресечения.

Двое фигурантов, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и находятся под домашним арестом. Третьему, Александру Ушакову, вменяется также организация преступного сообщества с использованием служебного положения, он заключен под стражу.

Управление занимается контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД и других силовых ведомствах.