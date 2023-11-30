У экс-полковника МВД Захарченко и его родных изъяли 50 миллионов рублей

В Москве суд изъял у экс-полковника МВД Захарченко и его близких еще 50 млн руб.

Никулинский суд Москвы изъял у бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и четверых его близких еще 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Деньги будут обращены в доход государства.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. По данным следствия, Захарченко в 2007-2016 годах получал от ОПГ взятки, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.

В результате экс-полковник был приговорен к 16 годам заключения. Ему также назначили штраф в размере 500 миллионов рублей.

3 августа Мосгорсуд оставил приговор без изменений.