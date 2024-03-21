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23:12, 21 марта 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за передачу Украине сведений об участниках СВО

ФСБ задержала жителя Пензы за передачу сведений об участниках СВО разведке Киева

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

ФСБ по Пензенской области задержала россиянина, который передал сведения о военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в ходе спецоперации (СВО), украинской разведке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Злоумышленник посредством своего личного мобильного телефона инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и в процессе общения выразил готовность оказывать помощь Украине против безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении. Данные российских военных подозреваемый передал в качестве доказательства своих намерений.

В результате инцидента против жителя Пензы завели уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее в Волгограде ФСБ предостерегла от госизмены жителя, связавшегося с Службой безопасности Украины (СБУ). Он пытался перейти на сторону противника в военное время взамен на содействие в получении украинского гражданства.

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      Александра Синицына
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