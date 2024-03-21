Российский депутат рассказал об угрозах повторения Волынской резни

Херсонский депутат Барбашов рассказал об угрозах русским в Снигеревке

Русским жителям Снигеревки в Николаевской области Украины угрожают потомки ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в ходе конфликта на снигеревском рынке местным жителям угрожают повторением Волынской резни.

«Впрямую были сказаны слова: "Будем делать с вам то, что на Волыни". То есть потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением, причем готовятся к этому продолжению», — пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны в Херсонской и Николаевской областях родственников членов УПА заселяли в пустующие бывшие еврейские поселения. Таким образом, отметил политик, их спасали от гнева жителей Западной Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину территорией бывшей Украинской ССР, пока еще «оккупированной бандеровцами». По словам Аксенова, на ее территории 1 января проходили факельные шествия, посвященные дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.