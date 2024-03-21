Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 21 марта 2024Россия

Российский депутат рассказал об угрозах повторения Волынской резни

Херсонский депутат Барбашов рассказал об угрозах русским в Снигеревке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Русским жителям Снигеревки в Николаевской области Украины угрожают потомки ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации). Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в ходе конфликта на снигеревском рынке местным жителям угрожают повторением Волынской резни.

«Впрямую были сказаны слова: "Будем делать с вам то, что на Волыни". То есть потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением, причем готовятся к этому продолжению», — пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны в Херсонской и Николаевской областях родственников членов УПА заселяли в пустующие бывшие еврейские поселения. Таким образом, отметил политик, их спасали от гнева жителей Западной Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину территорией бывшей Украинской ССР, пока еще «оккупированной бандеровцами». По словам Аксенова, на ее территории 1 января проходили факельные шествия, посвященные дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

      Древние люди мигрировали из Африки из-за суперизвержения

      Москвичке порвало кисть от снятой с дерева гранаты

      Злостным должникам за ЖКУ рассказали об их правах

      В российском регионе вновь сработала система ПВО

      В Париже оценили намерение России уничтожать всех французских солдат на Украине

      Московский городской суд оставил без изменений приговор Моргенштерну

      США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России

      ФАС пригрозила «Яндекс такси» мерами из-за тарифов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше