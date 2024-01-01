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19:22, 1 января 2024Россия

В Крыму назвали Украину оккупированной территорией бывшей УССР

Глава Крыма Аксенов назвал Украину оккупированной территорией бывшей УССР
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину территорией бывшей Украинской ССР, пока еще «оккупированной бандеровцами». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, на ее территории 1 января проходят факельные шествия, посвященные дню рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры. «Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», — отметил он.

Он также напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. «Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует», — указал он.

По мнению главы Крыма, им нужна не Украина, а антироссийское государство.

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев являются русскими городами. По его мнению, эти города «должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения».

Ранее Аксенов дал совет мечтающим о возвращении украинской власти крымчанам. По его словам, желающим возвращения Украины в Крыму следует уезжать с полуострова, а самим украинским властям лучше забыть о Крыме — и чем скорее, тем лучше.

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      Варвара Кошечкина
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