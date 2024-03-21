Российский самолет незаконно залетел в Китай

«Авиаторщина»: самолет российской авиакомпании незаконно пролетел над Китаем

Пассажирский самолет российской авиакомпании незаконно пролетел над Китаем. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 20 марта с лайнером Boeing 737, который выполнял рейс из Красноярска в Благовещенск. По данным источника, пилоты совершали маневр при заходе на посадку, проигнорировали указание диспетчера и залетели в воздушное пространство соседней страны на высоте 900 метров.

Уточняется, что самолет задержался над чужой территорией всего на несколько секунд, а потом вернулся на исходный курс и благополучно приземлился в аэропорту Игнатьево.

«Росавиация квалифицировала это событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию», — сказано в публикации.

В Мексике участники международной пиротехнической ярмарки ослепили пилотов самолета десятками лазеров. Инцидент попал на видео и вызвал негодование пользователей сети.