Рыжий из «Иванушек» раскрыл лучшие места для посещения в Сочи

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов составил топ любимых мест в Сочи

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл лучшие места для посещения на одном из главных курортов российского юга — Сочи. Топом достопримечательностей артист и коренной сочинец поделился на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

«Если вы приехали в Сочи на поезде, вы уже кайфанете от здания нашего железнодорожного вокзала», — начал рыжий из «Иванушек».

После чего исполнитель посоветовал пройти 500 метров вниз, чтобы попасть на городской рынок. Там, по его словам, стоит купить чурчхелу, мясо для шашлыка, а летом — арбузы.

Григорьев-Апполонов также отметил, что не все знают, но Сочи является самым длинным городом в России, и вторым в мире. Протяженность Сочи от Адлера до Туапсе составляет 146 километров. Поэтому, отметил солист музыкальной группы, кто-то любит Адлер, кто-то — Лазаревское, а кто-то, как и он, центральную часть, где очень много достопримечательностей, начиная с Сочинского художественного музея, где постоянно проходят выставки.

Кроме того, певец признался, что ему нравится бывать в Доме-музее «Дача В.В. Барсовой», где расположен филиал Музея истории Сочи. Также он выделил Олимпийский парк в Адлере, Красную Поляну и Тропу здоровья.

«Тропа здоровья — потрясающая просто. Как будто бы идете не по Сочи, а по Бали, по Индонезии или в каких-то джунглях. Это фантастика! Там спокойно 10 тысяч шагов на раз», — рассказал он.

Что касается заведений, то конкретных мест солист «Иванушек» не назвал, однако порекомендовал зайти в любой понравившийся ресторан на набережной и отведать мидий, рапанов и морских ежей.

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