Сальдо заявил об обстреле газораспределительной станции бойцами ВСУ

Сальдо: ВСУ атаковали газораспределительную станцию, в Каховке нет газоснабжения

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийским обстрелом повредили газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Об атаке ВСУ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Город Каховка, села Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», — проинформировал он.

Глава региона добавил, что сейчас специалисты Херсоноблгаза уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ дважды ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области. По его словам, один из ударов пришелся по детской площадке. Глава области предположил, что Украина обстрелами пыталась сорвать выборы президента России.