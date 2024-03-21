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15:22, 21 марта 2024Бывший СССР

Сальдо заявил об обстреле газораспределительной станции бойцами ВСУ

Сальдо: ВСУ атаковали газораспределительную станцию, в Каховке нет газоснабжения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийским обстрелом повредили газораспределительную станцию в Каховском муниципальном округе. Об атаке ВСУ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Город Каховка, села Малая Каховка, Любимовка, Коробки, Каменка остались без газоснабжения», — проинформировал он.

Глава региона добавил, что сейчас специалисты Херсоноблгаза уточняют характер повреждений и определяют объем восстановительных работ.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ дважды ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области. По его словам, один из ударов пришелся по детской площадке. Глава области предположил, что Украина обстрелами пыталась сорвать выборы президента России.

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      Кристина Есикова
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