Самолет с россиянами дважды подряд менял курс из-за больных пассажиров

Shot: рейс из Таиланда в Россию сел в Узбекистане из-за двух больных пассажиров

Пилоты рейса, следовавшего из Таиланда в Россию, были вынуждены дважды подряд менять курс из-за двух больных пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что сперва на плохое самочувствие пожаловался 59-летний мужчина. Предварительно, у него случился инфаркт. Самолет, летевший из Бангкока в Екатеринбург, сел в Ташкенте, Узбекистан. Больного передали врачам, а его жена решила остаться на рейсе и продолжить путь в Россию.

Когда лайнер спустя час готовился к вылету в Екатеринбург, еще одна пассажирка пожаловалась на то, что плохо себя чувствует. Воздушное судно развернули обратно к стоянке. Женщину передали врачам.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в США из-за лопнувшего колеса. Пассажирский Boeing 777 следовал из Далласа в Японию 13 марта, но в пути сменил курс и сел в Лос-Анджелесе.