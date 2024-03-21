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20:14, 21 марта 2024Культура

Сериал «Король и Шут» получит продолжение

Актер Коноплев заявил, что у сериала «Король и Шут» будет продолжение

Кадр: Сериал «Король и Шут»

Сериал «Король и Шут» получит продолжение. Об этом рассказал актер Влад Коноплев, исполнивший роль Андрея Князева (Князя), его цитирует RT в Telegram-канале.

«Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме», — поделился актер. При этом Коноплев отметил, что не знает, когда стартуют съемки и будет ли он в них принимать участие.

Сценарист проекта Дмитрий Лемешев уточнил, что работу над сценарием к новому фильму взял на себя режиссер Рустам Мосафир.

Ранее сообщалось, что сериал «Воронины» получит продолжение под новым названием.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта 2023 года. Одним из продюсеров проекта стал второй солист «Короля и Шута» Андрей Князев. Главную роль исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа «Король и Шут» установил рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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