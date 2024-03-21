Сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию общего режима

На Урале сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию № 62

В Свердловской области в городе Ивделе сотрудники ГУФСИН сожгли исправительную колонию общего режима № 62 (ИК-62). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Александра Левченко.

По его словам, колонию уничтожили таким образом по причине износа конструкций и убыточности. Левченко пояснил, что ликвидация здания происходила при помощи специального механизма в несколько этапов: сначала из здания вывезли мебель и вынесли весь металл, затем подожгли. Все действия были согласованы с властями и МЧС. В операции принимали участие пожарные бригады ИК-63.

О закрытии ИК-62 на Урале стало известно в конце 2023 года. Все сотрудники были переведены на новые рабочие места — в единственную оставшуюся действующую колонию № 63.

26 апреля сообщалось, что в поселке Сосьва Свердловской области пожар полностью уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23 (ЛИУ), где отбывали наказание осужденные с туберкулезом и ВИЧ, а также жилые дома его сотрудников.