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11:02, 21 марта 2024Силовые структуры

СПЧ решил отменить лишение свободы для выплативших ущерб по экономическим делам

Член СПЧ: возместивших ущерб по экономическим делам бессмысленно лишать свободы

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили отменить лишение свободы для виновных по экономическим делам, если те выплатили ущерб в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

По его словам, если человек уже возместил ущерб, определенный судом, его бессмысленно «держать за решеткой». «Однозначно будем говорить об этом в позиции», — сообщил Кабанов.

Член СПЧ также отметил, что сейчас они обсуждают все нюансы, связанные с совершением экономических преступлений, с профессионалами, следователями и адвокатами.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева выступила с предложением внедрить в стране автоматическое условно-досрочное освобождение. По ее словам, подобную инициативу можно будет применять к заключенным, которые за время отбывания наказания ничего не нарушали.

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      Олеся Мицкевич
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