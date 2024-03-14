В СПЧ выступили за внедрение в России автоматического УДО

Член СПЧ Меркачева предложила внедрить в России автоматическое УДО

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева выступила с предложением внедрить в стране автоматическое условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Такую инициативу можно будет применять к заключенным, которые за время отбывания наказания ничего не нарушали, уточнила Меркачева. Если же нарушения были, то ФСИН не даст УДО произойти автоматически, заключила правозащитница.

Меркачева назвала УДО самым сложным механизмом, из-за которого иногда даже возникает коррупция. «Люди готовы деньги большие платить, чтобы получить хорошую характеристику», — рассказала она.

Ранее в Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство об УДО вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой. Тогда Меркачева поддержала это решение.