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17:32, 13 марта 2024Силовые структуры

В СПЧ объяснили решение суда выпустить Шакро Молодого по УДО

Член СПЧ Меркачева поддержала решение суда выпустить Шакро Молодого по УДО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева поддержала решение суда в Краснодарском крае освободить вора в законе Захария Калашова, известного в преступном мире как Шакро Молодой. В беседе с «Лентой.ру» правозащитница объяснила, что у Калашова отмечены проблемы со здоровьем.

Ранее руководитель Объединенной пресс-службы судов края Мария Пирогова сообщила «Ленте.ру», что в Краснодарском крае суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Калашова. Пирогова рассказала, что слушание по этому вопросу прошло 13 марта в закрытом режиме. Она подчеркнула, что решение пока в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано. Другие подробности не раскрываются.

«Его выпустят. Ему (Калашову — прим. «Ленты.ру») не вменялось то, что потом стало вменяться всем [криминальным] авторитетам, ему лидерство в преступном сообществе не вменялось никогда. Я напомню, что он попал [в тюрьму] из-за истории со взятками. Он сейчас пожилой, ему скоро будет 70 лет, так что это своего рода подарок на день рождения. Он больной, у него куча заболеваний, именно поэтому в закрытом режиме все рассматривалось. Пусть уже будет на свободе, чего его мучать», — сказала Меркачева, комментируя возможность пересмотра судом решения выпустить Калашова.

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7 марта криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил в интервью «Ленте.ру», что Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии. По его словам, у ФСИН могут быть основания для сбора материала к обвинению авторитета по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») Уголовного кодекса РФ.

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