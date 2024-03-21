Судовладельцы стали бояться отправлять новые танкеры через Красное море

Bloomberg: из-за хуситов через Красное море стали чаще отправлять старые суда

Судовладельцы стали реже отправлять современные суда через Красное море из-за продолжающихся атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». О сокращении числа проходов новых судов через опасную акваторию сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Аналитики проанализировали 10 тысяч коммерческих судов, которые пересекли Красное море или прошли мыс Доброй Надежды с 1 декабря 2023 года по 10 марта 2024-го. По итогам исследования выяснилось, что в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов число проходов новых танкеров и торговых судов через акваторию Красного моря заметно снизилось.

Вместо отправки современных судов логистические компании стали чаще задействовать старые без информации об их страховке. Подобная тенденция представляет собой серьезную опасность для акватории, так как подобные суда подвержены большему риску затопления и разливов нефти. Последнее обстоятельство, в свою очередь, может привести к загрязнению коралловых рифов и портов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что после переговоров хуситы пообещали не обстреливать российские и китайские суда в акватории Красного моря. При этом собеседники уточнили, что ответным шагом Москвы и Пекина может стать оказание политической поддержки военизированной группировке.