Сырский обговорил ситуацию на фронте с командующим войсками США

Главком ВСУ Сырский обговорил ситуацию на фронте с генералом армии США Уильямсом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке Дэррил Уильямсом обговорили ситуацию на фронте. Об этом украинский генерал сообщил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

«Ознакомил господина генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями ВСУ», — рассказал главком.

Сырский уточнил, что в фокусе разговора находились вопросы противовоздушной обороны (ПВО), снабжение украинской армии боеприпасами и средствами дистанционного минирования. Он также заявил о «совместной работе и над улучшением подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя».

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна направит Украине пакет военной помощи на 20 миллионов евро. В нее войдут противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, а также снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и другое.