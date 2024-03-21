Министр обороны Певкур: Эстония отправит Украине военную помощь на 20 млн евро

Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 20 миллионов евро. Об этом в ходе визита в Киев заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает пресс-служба эстонского Минобороны.

Сообщается, что пакет включает в себя противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, а также снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и другое.

Певкур подчеркнул, что объем помощи был сформирован таким образом, чтобы боеготовность Эстонии не пострадала.

Ранее секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что, по его мнению, помощь Евросоюза Украине в размере 120 миллиардов долларов в год могла бы помочь стране в военном противостоянии. Соответствующую сумму он предложил набрать за счет размещения еврооблигаций или заимствований из бюджетов государств ЕС.