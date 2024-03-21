Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 21 марта 2024Бывший СССР

Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 20 миллионов евро

Министр обороны Певкур: Эстония отправит Украине военную помощь на 20 млн евро
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 20 миллионов евро. Об этом в ходе визита в Киев заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает пресс-служба эстонского Минобороны.

Сообщается, что пакет включает в себя противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, а также снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и другое.

Певкур подчеркнул, что объем помощи был сформирован таким образом, чтобы боеготовность Эстонии не пострадала.

Ранее секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что, по его мнению, помощь Евросоюза Украине в размере 120 миллиардов долларов в год могла бы помочь стране в военном противостоянии. Соответствующую сумму он предложил набрать за счет размещения еврооблигаций или заимствований из бюджетов государств ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Обнаружена редкая система из двух звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше