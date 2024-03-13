В Эстонии назвали необходимый объем военной помощи для победы Украины

Секретарь МО Эстонии Салм: 120 млрд долларов в год помогут Украине победить

Военная помощь Европейского союза Украине в размере 120 миллиардов долларов в год поможет стране в военном противостоянии. Об этом заявил секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью Euractiv.

Салм рассказал, что в ведомстве разработали план военной помощи Украине. Он уточнил, что поставок оружия и боеприпасов на 120 миллиардов долларов в год хватит Украине для истощения военного потенциала России. Чиновник предложил набрать требуемую сумму за счет размещения еврооблигаций или заимствований из бюджетов государств ЕС.

«Это приблизительная сумма того, чего должно быть достаточно для победы Украины», — заявил секретарь Минобороны Эстонии. По словам чиновника, если бы все страны-участники формата «Рамштайн» вкладывали 0,25 процента ВВП в военную помощь Киеву, страна смогла бы получать озвученный объем финансирования. Он также подчеркнул, что в случае полномасштабного конфликта с участием НАТО суммы хватило бы всего на 10 дней.

Ранее Салм предрек Украине сложности в 2024 году из-за усталости западных стран. По его мнению, 2024 год будет трудным для Украины, но страна обязана выстоять.